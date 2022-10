De politie heeft in Hilversum een 21-jarige man aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in een partycentrum in Beverwijk.

Bij het incident kwam woensdagavond een 20-jarige man uit Purmerend om het leven. Twee andere mannen raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De verdachte zit in volledige beperkingen, dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.