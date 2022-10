Vrouwonvriendelijkheid en complottheoriën, is het tijd voor een 'heksenpardon'?

Gruwelijk en vergeten, zo noemen onderzoekers de heksenvervolging van vier eeuwen geleden. In Nederland gaan stemmen op dat het tijd is voor een heksenpardon. Niet alleen voor eerherstel, maar ook vanwege de parallellen met het heden.

Nergens anders in Nederland zijn in korte tijd zo veel vermeende heksen berecht en terechtgesteld als in Roermond. De stad heeft als eerste gemeente de eer van zeker zeventig slachtoffers van de heksenvervolging - in de jaren 1613-1614 - hersteld. Dat gebeurde na vragen van de lokale fractie van D66.

Wilbert Dekker, gemeenteraadslid voor D66: "Hun namen bekendmaken, is het minste wat we kunnen doen. Die massale heksenjacht geeft ons de plicht om aan te geven hoe vrouwen in die tijd monddood werden gemaakt. Dat heeft een parallel met het heden, waarin vrouwen ook in een hokje worden geduwd."

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft dit jaar op internationale vrouwendag postuum gratie verleend aan de slachtoffers van de heksenvervolgingen in haar land. Ook in Noorwegen, Zwitserland en Catalonië werden vrouwen die voor hekserij werden vervolgd onlangs vrijgesproken van alle blaam, eeuwen na hun dood.

Sneeuwbal van beschuldigingen

Gerard van de Garde werkt in het gemeentearchief van Roermond en deed onderzoek naar de heksenjacht in Roermond. Jacht op vrouwen - maar ook mannen en kinderen - die werden beschuldigd van een slechte oogst, ziektes of het sluiten van een pact met de duivel. "De beul die de verhoren deed was een bruut, die tot het gaatje ging met zijn martelingen." Het leidde ertoe dat de zogenaamde heksen vaak weer nieuwe mensen beschuldigden.

"Hij perste andere namen uit die mensen, je kreeg een soort sneeuwbal van beschuldigingen die steeds verder doorrolde", zegt Van de Garde. En er was sprake van erfopvolging: als een moeder heks was en een dochter had, zal de dochter ook wel heks zijn. "Het zijn voorbeelden van complottheoriën die volledig uit de hand liepen."