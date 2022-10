Hulst zorgt met hattrick voor eerste thuisoverwinning vrouwen Fortuna

De voetbalsters van Fortuna Sittard zijn er voor het eerst in geslaagd om thuis een competitieduel te winnen. De eredivisiedebutant won met 3-0 van directe concurrent ADO Den Haag en stijgt daarmee naar de vierde plek.

Op voorhand leek het een interessant duel te worden. De twee ploegen ontliepen elkaar op de ranglijst nauwelijks, met een onderling verschil van slechts één punt. Nieuwkomer Fortuna lijkt het de top-3 van de eredivisie lastig te willen maken, een rol die de laatste seizoenen vooral was weggelegd voor ADO Den Haag.

Drie keer scheepsrecht

Toch duurde het ruim twintig minuten voordat er wat te beleven viel in het Fortuna Sittard Stadion. Charlotte Hulst probeerde de score te openen, maar schoot over. Een paar minuten later was de aanvalster iets dichter bij een treffer, maar deze keer belandde de bal via ADO-keeper Barbara Lorsheyd op de lat.

Na dik een half uur spelen was het dan toch raak voor de thuisploeg. Op aangeven van Belgisch international Tessa Wullaert was het opnieuw Hulst die mocht aanleggen. Deze keer vond ze de korte hoek. Ze maakte daarmee het eerste eredivisiedoelpunt voor Fortuna Sittard.

Hattrick Hulst

Na de openingstreffer regende het kansen voor de thuisploeg, maar het duurde tot na de rust voor de score verdubbeld werd. Opnieuw was het Hulst die het doelpunt maakte. Vlak voor tijd maakte de 19-jarige aanvalster haar hattrick compleet door de eindstand op 3-0 te bepalen.