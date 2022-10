Liverpool verliest in aanloop naar treffen met Ajax van hekkensluiter Nottingham

Liverpool heeft in de aanloop naar het Champions League-duel tegen Ajax ernstige averij opgelopen. De nummer 7 van de Premier League moest zaterdag zijn meerdere erkennen in hekkensluiter Nottingham Forest: 1-0.

Hoe verrassend de uitslag op het eerste gezicht ook leek, de nederlaag van de 'Reds' kwam voor statistici niet uit de lucht vallen. Liverpool trad voor de zesde keer in de historie van de Premier League aan in stadion City Ground, de thuishaven van Forest. Net als zaterdag slaagde Liverpool er in geen van die vijf eerdere ontmoetingen aan de boorden van rivier de Trent in een zege te boeken. Dit seizoen kon de ploeg van trainer Jurgen Klopp bovendien nog geen enkel een uitduel in winst omzetten.

Geschonden blazoen

Het was de eerste maal sinds april 1999 dat beide ploegen weer tegen elkaar in het strijdperk traden in competitieverband. Forest leek voor Liverpool-trainer Jurgen Klopp de uitgelezen ploeg om het geschonden blazoen op te poetsen. De nummer laatst van de Premier League kent een moeizaam seizoen, waarin tot zaterdag slechts eenmaal werd gewonnen en drie keer gelijkgespeeld.

De thuisformatie van trainer Steve Cooper putte evenwel moed uit het gelijkspel van eerder deze week tegen Brighton. Ofschoon Liverpool met name in de eerste 45 minuten de bovenliggende partij was met 74% balbezit, slaagde het er niet in dat overwicht in doelpunten uit te drukken.

Tegen de veldverhouding in was het Nottingham Forest dat in de 54e minuut de score opende. De Nigeriaan Taiwo Awoniyi, die in jaargang 2016-2017 op huurbasis achttien wedstrijden speelde in het shirt van NEC en met die club degradeerde uit de eredivisie, rondde in twee beurten een fraaie aanval van Forest af.