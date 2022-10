Stemmodule NS Publieksprijs tijdelijk stilgelegd na meldingen van fraude

Woordvoerder Job Jan Altena van Stichting CPNB, die de woordvoering voor de NS Publieksprijs doet, zegt inderdaad signalen te hebben ontvangen dat iemand geprobeerd heeft namens meerdere Kamerleden te stemmen. Hij noemt de zaak "megavervelend".

CPNB legde de stemmodule stil en voerde een oplossing door. Mensen die vanaf nu op een boek stemmen, krijgen een mail waarin ze hun stem moeten verifiëren.

Ook mensen die al eerder een stem hebben uitgebracht, krijgen met terugwerkende kracht zo'n mail. "Daarmee komen alle ongeldige stemmen te vervallen", aldus Altena.

De NS Publieksprijs wordt ieder jaar uitgereikt. Mensen kunnen stemmen op de zes best verkochte boeken, maar stemmen op andere boeken is ook mogelijk. Het boek van Baudet hoort niet bij de zes best verkochte werken. De stemming is woensdag gestart en loopt door tot 16 november.