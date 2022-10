Jubilerende SP zet in op democratische omwenteling in maatschappij

"Om menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit te waarborgen is eerst een democratische omwenteling nodig". Dat staat in een voorstel voor een nieuw beginselprogramma van de SP. Het werd vanochtend gepresenteerd door oud-Tweede Kamerlid Van Raak. Dat gebeurde op een bijeenkomst in Amersfoort waar de partij jubileerde. Het is vandaag vijftig jaar geleden dat de SP werd opgericht.

Volgens het voorstel zijn door marktwerking gemeenschappelijke voorzieningen in handen gekomen van op winst beluste bedrijven en is de democratische zeggenschap verdwenen. In het programma van Van Raak staat dat "niet langer markten, maar mensen het voor het zeggen moeten hebben".

In Amersfoort sloot partijleider Marijnissen zich aan bij de oproep tot democratisering. "Misschien is het beeld van onze partij dat de overheid de oplossing voor alles is, terwijl wij meer geloven in democratiseren van in elk geval de publieke zaak. Dat is de enige manier om het cynisme van veel mensen te doorbreken."

'Energievoorziening niet op de markt'

Volgens Van Raak geloofden te veel politici in de "neoliberale belofte dat de vrije markt zou leiden tot vrijere samenlevingen". Hij schrijft dat "wat niet failliet mag gaan niet op de markt hoort" en dat dat geldt voor alle publieke voorzieningen. Ook energie valt daaronder, vindt de SP.

De partij is onlangs een petitie gestart om energie te nationaliseren. "Omdat onze energievoorziening is geprivatiseerd, hebben we er nu niets meer over te zeggen. Commerciële bedrijven verhogen onze energierekeningen en worden lachend rijk, terwijl wij in de kou zitten", zegt de SP in de petitie.

De SP gaat de komende tijd praten over het nieuwe beginselprogramma en het is de bedoeling dat de partij het volgend jaar juni vaststelt.

In Amersfoort zei Marijnissen dat ze wel met andere partijen wil samenwerken, maar ze voelt er niets voor om zich aan te sluiten bij het blok van PvdA en GroenLinks. De SP heeft nu 9 zetels in de Tweede Kamer en staat in de Peilingwijzer (een gewogen gemiddelde van de peilingen van I&O Research, Ipsos/EenVandaag en Kantar) op 7 tot 9.