Korte tijd onrust in Rotterdam rond Pegida-actie en tegenbetoging

Bij station Rotterdam Centraal is het vanmiddag korte tijd onrustig geweest. Aanleiding was een aangekondigde koranverbranding van anti-islambeweging Pegida, waarop honderden tegendemonstranten afkwamen.

Tegen de verbrandingsactie werd eerder al door verschillende partijen bezwaar gemaakt. Zo diende moslimkoepelorganisatie Spior een bezwaarschrift in en vroeg de fractie van Denk een spoeddebat aan. Locoburgemeester Robert Simons schreef vervolgens in een brief aan de gemeenteraad dat het verboden is om vuur te stoken in de openbare ruimte en dat daarom de koranverbranding niet kon doorgaan.