Sunak heeft steun van parlementariërs binnen, Johnson terug van vakantie

De Britse oud-minister van Financiën Rishi Sunak heeft zich als eerste verzekerd van de steun van ten minste honderd Conservatieve Lagerhuisleden. Dat blijkt uit een telling van Britse media. Daarmee kan Sunak meedoen aan de leiderschapsverkiezingen van de Tories en de strijd om de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk te worden.

Hij heeft zich nog geen kandidaat gesteld, maar er is geen twijfel over dat hij dat zal doen. Bij de vorige leiderschapsverkiezingen, in augustus, werd Sunak tweede achter Liz Truss. Hij had de steun van de parlementariërs, maar de partijleden kozen Truss.

Er wordt ook volop gespeculeerd dat Boris Johnson zich in de strijd wil mengen. Hij is vanochtend vervroegd teruggekeerd van zijn vakantie in de Dominicaanse Republiek en dat kan volgens Britse media maar één ding betekenen. Minister van Handel James Duddridge zegt dat Johnson hem heeft verteld dat hij "er klaar voor is". Hij zou tot nu toe de steun hebben van zeker 53 partijgenoten. Johnson zit sinds eind september in het parlement.

Penny Mordaunt, fractievoorzitter in het Lagerhuis, meldde zich als eerste deelnemer aan de strijd. Ze twitterde gisteren dat zij "garantstaat voor een frisse start en de partij weer zal verenigen". Mordaunt heeft voor zover nu bekend 22 Tories achter zich.

Ze plaatste vanochtend een campagnefilmpje op Twitter. Het begint in haar geboorteplaats Portsmouth: