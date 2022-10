Sunak en Johnson hebben genoeg steun van parlementariërs voor kandidatuur

Penny Mordaunt, fractievoorzitter in het Lagerhuis, meldde zich als eerste deelnemer in de strijd. Ze twitterde gisteren dat zij "garantstaat voor een frisse start en de partij weer zal verenigen". Mordaunt heeft voor zover nu bekend 22 Tories achter zich.

Johnson is vanochtend vervroegd teruggekeerd van zijn vakantie in de Dominicaanse Republiek en dat kan volgens Britse media maar één ding betekenen. Minister van Handel en Johnson-vertrouweling James Duddridge zegt dat Johnson ruim honderd parlementariërs achter zich weet en hem heeft verteld dat hij "er klaar voor is". Johnson zit sinds eind september in het parlement, nadat hij in juli was afgetreden als premier.

Bij de vorige leiderschapsverkiezingen, in augustus, werd Sunak tweede achter Liz Truss. Hij had de steun van de parlementariërs, maar de partijleden kozen Truss.

VK-correspondent Arjen van der Horst:

"De partij heeft behoefte aan eenheid en de vraag is wie het meest garant staat voor stabiliteit. Er is niemand die erbovenuit springt. Penny Mordaunt wordt gezien als een lichtgewicht met te weinig bestuurlijke ervaring.

Rishi Sunak heeft een stabielere, degelijke uitstraling, hoewel wat saai. Hij wordt ook als elitair gezien, als iemand van het establishment; hij is multimiljonair. Maar zijn grootste obstakel is dat hij als judas wordt gezien die een mes heeft gestoken in de rug van Johnson. Zijn aftreden als minister leidde in mei tot de val van Johnson. Veel van de kiezers verweten hem dat bij de vorige leiderschapsverkiezingen en kozen voor Truss, hoewel de parlementariërs hun voorkeur voor hem hadden uitgesproken.

Johnson is zeker ook geen eenheidskandidaat. Er is Johnson-moeheid ontstaan door alle schandalen en zijn leugens. En hij heeft meer problemen. Als je op zoek gaat naar stabiliteit, kies je dan voor iemand die zelf chaos heeft veroorzaakt? En hij heeft nog een groot probleem: "partygate" leidde tot onderzoek door een commissie van het Lagerhuis, die moet oordelen of hij het parlement heeft misleid over de lockdownfeestjes. Dat onderzoek loopt nog. Als de commissie concludeert dat hij heeft gelogen tegen het parlement, een politieke doodzonde, kan de rare situatie ontstaan dat Johnson nu wordt gekozen, maar snel weer moet aftreden.

Daarnaast kijkt de partij ook verder, naar de verkiezingen van 2025. Dan is de vraag met wie van deze drie ze de verkiezingen zouden kunnen winnen. Bij de conservatieve achterban is Johnson populair, maar Sunak en Mordaunt doen het beter bij het bredere publiek."