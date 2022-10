Zeldzame vogel uit Siberië voor het eerst in 40 jaar in Nederland

Een zeer zeldzame vogel is voor het eerst in veertig jaar gezien in Nederland. De geelbrauwgors leeft vooral in Oost-Siberië en overwintert normaal gesproken in delen van China, maar is neergestreken in Bunne (Drenthe). Tientallen vogelspotters kwamen vanochtend naar de Bongveenweg in Bunne om een glimp op te vangen van de vogel, meldt RTV Drenthe. Het kleine vogeltje met zwarte kruin en een smalle witte streep, dwaalt maar zelden af naar West-Europa.

De geelbrauwgors is voor het eerst in bijna 40 jaar in Nederland gezien - Persbureau Meter

Ecoloog Robert Keizer zegt op Twitter dat het inmiddels een "gekkenhuis in de Nederlandse vogelwereld" is. Gisteren werd een eveneens zeldzame bobolink mogelijk gezien bij Zoetermeer. Keizer kon die niet vinden, maar mocht wel vanochtend de gors bewonderen. De vogel werd in 1982 voor het eerst gezien op Schiermonnikoog. Ook dat was in oktober.