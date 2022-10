Leclerc versus Pérez: fel gevecht om troostprijs achter ongenaakbare Verstappen

In het Amerikaanse Austin wil Leclerc dit weekend zijn tweede plaats in de WK-stand heroveren. Eenvoudig zal dat niet worden: Pérez put vertrouwen uit recente resultaten. "Het is altijd fijn als je net een paar goede weekends hebt gehad", vertelt hij in Austin. "Mijn zege in Singapore en de tweede plaats in Japan kwamen op een goed moment. Het verlicht de druk en ik voel me nu lekker op mijn gemak."

Pérez heeft een minimale voorsprong op Leclerc: het gat is slechts één WK-puntje, maar 'Checo' denkt dat hij de genadeklap kan uitdelen. "Ik wil tweede worden in het kampioenschap en dit is het moment om toe te slaan. Voor mij staan de meest speciale weekends van het jaar op het programma. Eerst Texas, met heel veel Mexicaanse fans en Latino's op de tribune. En dan gaan we naar Mexico-Stad voor mijn thuisrace."

"Ik wil hier in Amerika een sterk resultaat neerzetten en met het team het WK voor constructeurs winnen. En dan in Mexico dit geweldige seizoen bekronen met een thuiszege. Dat is het doel. Daar is alles op gericht. We willen dit jaar sowieso eindigen met een paar hoogvliegers. Dat verdient dit team. Ze hebben zo ontzettend hard gewerkt en geweldig gepresteerd. Dit is echt een ongekend jaar."