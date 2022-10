Derde aardbeving bij Wirdum in twee weken tijd

Het KNMI meldde in eerste instantie dat het epicentrum bij Oosterwijtwerd lag, maar het meteorologisch instituut stelde dit later bij.

Bij Wirdum in Groningen is zaterdagmiddag rond 12.15 uur een aardbeving gemeten met een kracht van 2.2, meldt het KNMI. Het is de derde aardbeving bij het dorp deze maand.

12.15 uur. Verstijfd zit ik in mijn stoel. Een harde klap en mijn huis gaat heen en weer. Een #aardbeving en niet zo'n kleine ook. Het trillen in mij stopt niet meer.

Op 8 oktober was er nog sprake van een aardbeving met een kracht van 3.1 bij Wirdum. Op 13 oktober werd een aardbeving met een kracht van 1.4 gemeten.

Onrustig

Burgemeester Ben Visser van de gemeente Eemsdelta waar Wirdum onder valt zegt in een reactie: "De derde zwaardere beving in een maand tijd. Helaas moeten we constateren dat de ondergrond behoorlijk onrustig is op dit moment."