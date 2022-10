Rentree judoka Polling resulteert in snelle aftocht

De rentree van judoka Kim Polling op de tatami is uitgelopen op een grote teleurstelling. Tijdens het grandslamtoernooi van Abu Dhabi verloor de viervoudig Europees kampioene in de categorie tot 70 kilogram direct van Elisavet Teltsidou.

De in Italië woonachtige Polling kreeg in haar partij tegen de Griekse in de extra tijd haar derde straf. Daarmee zat het toernooi in het Emiraat er voor de 31-jarige judoka op voor het goed en wel was begonnen.

De Olympische Spelen van Tokio zouden vorig jaar Pollings laatste toernooi op het hoogste niveau worden. Omdat ze niet werd geselecteerd voor dat evenement, besloot ze haar privéleven tijdelijk voorrang te geven. Een half jaar geleden werd ze moeder. Nu heeft ze op sportief vlak haar zinnen gezet op de Zomerspelen van 2024 in Parijs.