Kleedkamervrienden keken niet op van tirade Schreuder: 'Als broekie al dwingend'

"Er was bij hem nooit ruimte om te lanterfanten, dan kreeg je dat gelijk te horen. Als er met de pet naar werd gegooid dan liet hij ook wel duidelijk merken dat hij dat liever niet had, om het maar even netjes te zeggen. Wel altijd op een sociale manier, niet schreeuwerig."

De buitenwereld had Schreuder inderdaad niet eerder zo fel gezien, zijn kleedkamervrienden keken er minder van op. "Als broekie kon hij al heel dwingend zijn", zegt Jurgen Streppel met een glimlach. De huidige trainer van Roda JC zat in de jaren '90 als speler met hem in de kleedkamer bij RKC Waalwijk.

"Als mensen denken dat ik een softie ben, dan hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten. Nooit", foeterde Schreuder afgelopen zondag. De trainer keek vrijdag terug op zijn, overigens voorbereide, uithaal richting de media. Zelf vond hij die niet 'out of character'. "Was het voor de buitenwereld niet de Alfred Schreuder die ze kennen? Er zijn mensen die me anders kennen."

Alfred Schreuder stond in zijn loopbaan vaker onder druk en ook toen de kritiek bij Ajax aanzwol bleef Schreuder immer de rust zelve. Tot zondag. Nota bene na een feestavond tegen Excelsior (7-1) sloeg de Ajax-trainer in een tirade van zeven minuten terug. Was dit een trainer in het nauw of hoort deze kant ook bij Schreuder?

Streppel en Schreuder waren onderdeel van een RKC-team waar ook Erik ten Hag, Marcel Brands en Zeljko Petrovic inzaten. Een team vol leiders en persoonlijkheden. "Alleen toen was hij nog niet zo fel hoor", grapt Petrovic. "Toen had ik de grootste mond."

En daarna serieus: "Maar hij was zeker een speler die wat te vertellen had. Hij dacht heel goed na over het spelletje en was toen al bezig met het neerzetten van spelers. Hoe we nu allemaal, dus ook Erik (ten Hag red.) en Jurgen (Streppel red.), bezig zijn met het vak, was bij RKC al begonnen."

Wie je ook spreekt over Schreuder - oud-medespelers, vakgenoten of oud-spelers - bij iedereen valt het woord 'rechtvaardigheidsgevoel'. Schreuder voelde zich in zijn integriteit aangetast door een aantal journalisten en analisten en dus was het een keer tijd om terug te meppen.

"Ik vond nóg dat het lang duurde", verdedigt Ali Boussaboun zijn oude voetbalmaatje bij NAC en Feyenoord. "Ik had het gevoel dat het niet meer over de inhoud ging, dat het persoonlijk werd. Ze vielen de mens Alfred Schreuder aan, dus ik begreep dat hij uit zijn slof schoot."

Schreuder reageerde na afloop van Ajax-Excelsior fel op het verhaal dat zijn zaakwaarnemer Milos Malenovic een rol heeft gespeeld tijdens de transferperiode.