Bedrijf voor tweede keer getroffen door vogelgriep: 44.000 kalkoenen geruimd

Bij een kalkoenbedrijf in het Gelderse Hedel is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld. De ruim 44.000 kalkoenen worden geruimd, meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In maart werd het bedrijf ook al getroffen door vogelgriep. Toen werden ongeveer 64.500 dieren afgemaakt.

Binnen een zone van 1 kilometer rondom de kalkoenhouderij liggen geen andere pluimveebedrijven. Binnen drie kilometer bevinden zich zes andere bedrijven met pluimvee. De vogels worden getest op vogelgriep en de komende twee weken intensief in de gaten gehouden. In de 10-kilometerzone liggen tien andere pluimveebedrijven. In dit gebied geldt per direct een vervoersverbod.

Volgens Omroep Gelderland is het virus deze maand al bij zeker vier bedrijven in de provincie vastgesteld. Gisteren was het nog raak bij een pluimveebedrijf in Lunteren.

Eergisteren werd de grootste uitbraak van vogelgriep tot nu toe vastgesteld in het Limburgse Heythuysen. Het gaat om een bedrijf met 300.000 leghennen.

Dezelfde dag werd bekendgemaakt dat in heel Nederland in een jaar tijd bijna 6 miljoen vogels zijn geruimd. Dat maakt het huidige vogelgriepjaar volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) het dodelijkste sinds de epidemie van 2003, toen op 255 locaties ruim 30 miljoen dieren werden afgemaakt.