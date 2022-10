Oranjevrouwen treffen wereldkampioen Verenigde Staten op WK 2023

In het Aotea Centre in Auckland kwamen verder debutant Vietnam en de winnaar van kwalificatiepoule A als opponenten in groep E uit de bus. In die groep zitten Portugal, Kameroen en Thailand. De winnaar van Kameroen-Thailand neemt het op tegen de Portugese vrouwen. De ploeg die dat duel wint, sluit zich aan bij groep E.

Team USA is een oude bekende voor Oranje. Tijdens de WK-finale van 2019 stonden beide ploegen tegenover elkaar. Nederland leed in die eindstrijd een 2-0 nederlaag.

Tijdens de kwartfinale van de Olympische Spelen in Tokio stonden de twee teams ook al tegenover elkaar. Dat treffen resulteerde in een gelijkspel, waarna de Verenigde Staten de strafschoppen beter namen.

De Nederlandse voetbalsters zijn bij de loting voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland ingedeeld in groep E bij de Verenigde Staten, Vietnam en de winnaar van de play-off tussen Kameroen, Thailand en Portugal. - NOS

Bondscoach Andries Jonker zag de loting met gemengde gevoelens aan. "Eigenlijk ben ik niet tevreden met deze loting, want Amerika is natuurlijk een absolute toptegenstander. De grote kandidaat om voor de wereldtitel te gaan", reageerde hij.

"Dat wil niet zeggen dat we kansloos zijn. Ik denk dat wij vooriedereen een geduchte tegenstander zijn. Dus ook voor de Verenigde staten. Als ik eerlijk ben, denk ik dat Verenigde Staten ook niet blij is dat het tegen ons speelt. Laten we het erop houden dat het een enorme uitdaging wordt."

Over tegenstander Vietnam kon de bondscoach kort zijn. "Ik kan hier wel een heel verhaal ophangen, maar de waarheid is dat ik die ploeg totaal niet ken. Ik heb ze nog nooit zien spelen, dus daar zullen we ons in moeten verdiepen. Je moet geen enkele tegenstander onderschatten, ook Vietnam niet. We bereiden ons op die wedstrijd net zo goed voor als tegen de VS."

Dat Portugal naar alle waarschijnlijkheid het vierde land in groep E wordt, was voor Jonker evenmin een meevaller. "Als dat onze tegenstander wordt, kun je gerust spreken van een stevige groep. Aan de andere kant: als je met die beker naar huis wilt gaan, moet je van iedereen winnen."

Oranje speelt het eerste en derde groepsduel in Dundin, op het zuidelijkste punt van het Zuidereiland. Het treffen met de Verenigde Staten vindt plaats in Wellington.