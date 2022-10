Nederlandse voetbalsters treffen wereldkampioen Verenigde Staten op WK 2023

De Nederlandse voetbalvrouwen hebben zaterdag ongunstig geloot voor het wereldkampioenschap van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De ploeg van bondscoach Andries Jonker neemt het volgend jaar in de poulefase op tegen wereldkampioen Verenigde Staten.

Team USA is een oude bekende voor Oranje. Tijdens de WK-finale van 2019 stonden beide ploegen tegenover elkaar. Nederland leed in die eindstrijd een 2-0 nederlaag.

In het Aotea Centre in Auckland kwamen verder Vietnam en de winnaar van kwalificatiepoule A als opponenten in groep E uit de bus. In die groep zitten Portugal, Kameroen en Thailand. Die drie landen strijden in februari 2023 om een startbewijs.