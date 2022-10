Bertens wordt nog steeds 'kotsmisselijk' van partijen en geniet van leven buiten tennis

De oud-nummer vier van de wereld keert bij een demonstratietoernooi in Luxemburg even terug in wedstrijdverband. - NOS

Een verliespartij kan ze nu overigens een stuk sneller achter zich laten. "Want dan kijk ik even omhoog naar de tribune naar Mats (haar zoon die in april werd geboren, red.) en dan denk ik: dat is nu hetgeen waar voor mij nu om draait."

"Dat soort dingen heb ik absoluut niet gemist en daarom is het maar goed dat ik met tennis ben gestopt", vertelt Bertens met een glimlach, nadat ze in twee sets van de ontzettend fit ogende Hingis (42) heeft verloren.

Alsof ze een belangrijke finale moet spelen. "Het gaat hier in Luxemburg niet meer om grote dingen, maar de spanning was er wel omdat ik het goed wil doen en niet wil falen", zegt ze.

En dat het vuurtje weer brandt, blijkt ook in aanloop naar de partij van vrijdag tegen Hingis. Vrijwel de gehele hele dag loopt Bertens, zoals ze zelf zegt, weer "kotsmisselijk" rond, zoals ze dat in haar beste dagen ook kon doen.

Bertens straalt in alles uit dat ze geniet van het leven waar ze al tijdens haar profloopbaan dikwijls over nadacht.

"Het fanatisme is nooit in mij verdwenen, hoor. Dat merkte ik wel toen ik ben gaan trainen voor dit toernooi. Ik wil altijd winnen. Ik vind ook dat het best redelijk is gegaan", aldus de speelster die in 2019 nog de nummer vier van de wereld was.

"Ik ben in ieder geval voor het toernooi weer wat kilo's afgevallen, dus daar is het echt wel goed voor geweest. Ik heb ook weer aan het tennis kunnen ruiken, want dat blijft gewoon een heel leuk spelletje."