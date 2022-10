Bewonersbijeenkomst op Terschelling, kapiteins heengezonden na verhoor

Op Terschelling wordt vanmorgen een bijeenkomst gehouden voor bewoners die willen praten over het bootdrama van gisterochtend. Bij het ongeluk tussen een watertaxi en een snelle veerboot kwamen zeker twee opvarenden om het leven, twee anderen worden nog vermist en de autoriteiten gaan ervan uit dat ze niet meer leven. Vanmorgen zijn de kapiteins van beide schepen en de stuurman van de veerboot heengezonden na verhoor. Na het ongeval werden de kapiteins van beide vaartuigen aangehouden door de politie. Dat gold ook voor de stuurman van de veerboot. Of ze ergens van verdacht worden kon een woordvoerder van de Landelijke Eenheid vanochtend nog niet zeggen. Een politieboot met een speciaal team gaat vandaag op zoek naar de lichamen van de vermisten:

Een boot van onze Dienst Infrastructuur met aan boord leden van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen zoekt vandaag naar de twee vermiste opvarenden van het scheepsongeval op de #Waddenzee. @PolitieLTOZ — Landelijke Eenheid (@POL_Lnd_Eenheid) October 22, 2022

Het gemeentehuis van Terschelling opent de deuren om hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. "De sfeer die je meekrijgt is dat mensen rouwen en verdriet hebben", zegt burgemeester van Terschelling Caroline van de Pol in het NOS Radio 1 Journaal. Ze hoopt dat iedereen die het nodig heeft naar het gemeentehuis komt. Van de Pol zegt dat er nog geen nieuws is over de vermisten, een man en een kind van 12. "Helaas niet, want ik kan me voorstellen dat de nabestaanden en familieleden daar met smart op zitten te wachten." Zoektocht gestaakt Gisterochtend rond 07.15 uur sloeg het noodlot toe in een vaargeul bij het Schuitengat. Een watertaxi, die onderweg was van Harlingen naar Terschelling, botste in het donker op een snelle ferry van rederij Doeksen. Die was in tegengestelde richting onderweg naar Harlingen. Een paar uur na het ongeluk werd de zoektocht naar de vermisten afgeschaald. Er was volgens de kustwacht heel weinig kans dat ze nog leefden. Daarna is er nog naar de lichamen gezocht, onder meer met een helikopter. Gisteravond werd ook die zoektocht gestaakt.

Lees in dit artikel een reconstructie van het ongeluk.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets duidelijk. "Dat verwacht ik ook niet vandaag of morgen", zegt de burgemeester van het eiland vanochtend. "Ik weet dat de politie, het Openbaar Ministerie en de Landelijke Eenheid met elkaar een onderzoek gaan starten. We wachten op de uitkomsten daarvan en pas dan kunnen we conclusies trekken." De beschadigde watertaxi kwam gisteravond aan in Harlingen:

De watertaxi die vanochtend in botsing kwam met een veerboot is in Harlingen op de kant getakeld. - NOS