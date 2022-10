Timber geruisloos in basis Feyenoord: ‘Hier heb ik voor gewerkt’

"Als ik in De Kuip sta voor de aftrap kijk ik om me heen en denk ik: ja, hier heb ik voor gewerkt." Het is Quinten Timber gelukt. Zes jaar lang speelde hij in de jeugdopleiding van Feyenoord en na een omweg via Amsterdam en Utrecht is hij nu basisspeler bij de Rotterdamse ploeg. Geruisloos in de basis Timber was één van de vele aankopen van Feyenoord deze zomer. Voor naar verluidt 8,5 miljoen euro kwam de 21-jarige middenvelder over van FC Utrecht. Daar was hij door de supporters uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Het was niet meer dan logisch dat hij het hogerop zou gaan proberen. Ondanks de druk van het flinke prijskaartje speelde Timber zich geruisloos in de basis. Hij miste nog geen wedstrijd en trof al drie keer doel. "Je ziet vaak dat iemand meer aanpassingstijd nodig heeft na een stap van de subtop naar de top", zei Ibrahim Afellay in Studio Voetbal. "Ik vind wel dat hij zich tot nu toe moeiteloos heeft aangepast en eigenlijk speelt alsof hij dat al jaren doet."

Feyenoord-Fortuna Sittard bij de NOS Quinten Timber neemt het zaterdag in de eredivisie met Feyenoord op tegen Fortuna Sittard. De wedstrijd in Rotterdam begint om 16.30 uur en is te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Een samenvatting staat meteen na de wedstrijd online en is om 22.30 uur te zien op NPO 1.

Timber maakte samen met tweelingbroer Jurriën van 2008 tot 2014 deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. Daarna kozen de Utrechters voor de meer professionelere aanpak van de Ajax-academie. Waar Jurriën in de hoofdstad doorgroeide tot basisspeler koos Quinten voor de weg der geleidelijkheid. Terug naar huis, speelminuten maken bij FC Utrecht. Stappen maken De volgende stap lijkt een logische. "Ik ben naar Feyenoord gekomen, omdat ik weet dat ik de kwaliteiten ervoor heb, maar ook dat ik hier vooruit kan. Er zijn nog genoeg stappen te maken." Die stappen maakt Timber in hoog tempo. "Een goed begin", constateert hij droogjes. "Ik heb best wel veel wedstrijden gespeeld. Daar ben ik blij mee."

Quinten Timber praat over de periode die voor hem ligt met Feyenoord, te beginnen met de wedstrijd tegen Fortuna Sittard - NOS

Timber valt op met zijn rust en het vinden van de ruimte. "Het is een beetje mijn signature move", noemt hij het wegdraaien bij tegenstanders. Hoe hij weet waar zijn opponenten en de ruimte zijn? "Scannen. Weten wat iemand gaat doen. En het is een beetje gevoel en de beslissing tot het laatste moment uitstellen." Slot stimuleert Het biedt trainer Arne Slot de mogelijkheden om zijn team onder de druk uit te laten spelen. Daarom stimuleert hij Timber vooral om het te blijven doen. "Het is mijn kracht, dus ik moet het zeker gebruiken." "Ik moet alleen wel goed weten waar ik het doe. Niet te laag op het veld, waar er meer risico is bij balverlies. Maar hoger op het veld kan het zeker."

De middenvelder is nieuwe bij Feyenoord en in de eredivisie al twee keer trefzeker voor zijn nieuwe club. - NOS

Timber heeft het er thuis vaak over met zijn tweelingbroer, met wie hij nog steeds een kamer deelt. Maar Jurriën kraakte onlangs ook een kritische noot. "Je had een hattrick moeten maken", had hij Quinten toegebeten na de thuiswedstrijd tegen FC Midtjylland (2-2). Het is één van de aspecten waarin Timber nog wil verbeteren bij Feyenoord. "Ik moet beslissender zijn in de eindpass en voor de goal. Die hattrick had gekund als ik iets beter gepositioneerd stond en betere keuzes had gemaakt. Dat is waar ik elke dag op train." Genieten Op zijn beurt kijkt Quinten ook kritisch naar Jurriën. "Als er dingen beter kunnen, zeg ik dat wel. Maar ik weet hoe goed hij is. Het is genieten als hij dat op zo'n hoog niveau laat zien." Komende maand doet Jurriën dat waarschijnlijk op het allerhoogste niveau, het WK in Qatar. "Ik ben van plan daar heen te gaan. Een WK is iets groots. Als je broer daar speelt, wil je daarvan genieten." Het is het woord dat het vaakst terugkomt: genieten. Dat doet hij wekelijks bij Feyenoord, een team in opbouw waarin hij progressie ziet. "Er zijn nog drie, vier jongens over van de finale van de Conference League. Dit is een best nieuw team. Dat heeft ook tijd nodig. Ik denk dat we nu goede stappen vooruit maken, dus daar zijn we blij mee."

Quinten Timber (Feyenoord) na het duel met Vitesse - ANP

Feyenoord oogt wisselvallig, maar staat desondanks stevig in de top-3. Wat is er mogelijk als het team stabiel gaat draaien? "Het belangrijkste is dat we bovenin meedoen in de eredivisie. Dat willen we zo houden", reageert Timber. "Europees willen we het ook goed doen. Het gaat er nu vooral om tot het WK de concentratie vast te houden. De volgende seizoenshelft zien we het wel dan." Maar het belangrijkste van alles: "Je moet er van genieten. Dat doe ik elk week weer. Dat is zo belangrijk."