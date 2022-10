Wekdienst 22/10: Herdenking Cubacrisis • Nieuwe rechtse regering Italië beëdigd

Goedemorgen! Dit weekend is het zestig jaar geleden dat er een atoomoorlog dreigde tussen de VS en de Sovjet-Unie, tijdens de zogenoemde Cubacrisis. En in Italië wordt de nieuwe rechtse regering beëdigd.

Het belooft een mooie herfstdag te worden met geregeld ruimte voor de zon. In het westen komen soms meer wolken voor en zijn enkele buien. In de rest van het land blijft het zo goed als droog. Met 17 tot 19 graden is het zacht herfstweer en daarbij staat een matige zuidenwind.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Dit weekend wordt overal in het land herdacht dat er exact zestig jaar geleden een atoomoorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie dreigde tijdens de zogenoemde Cubacrisis. Er zijn onder meer rondleidingen in bunkers en musea tijdens het 'Koude Oorlog Weekend'.

Een actie in bakkerijwinkels. De Stichting Ambachtelijke Bakkerij roept bakkers op om de lichten uit te doen en kaarsen aan te steken. Want bakkers krijgen geen of te weinig vergoeding voor de gestegen energiekosten, stellen-ze.

De nieuwe rechtse regering van Italië wordt beëdigd. De nationalistische Giorgia Meloni wordt de opvolger van Mario Draghi. De leider van Fratelli d'Italia is dan de eerste vrouwelijke premier van het land.

Om 08.30 uur begint de loting voor het WK voetbal voor vrouwen. Het toernooi wordt volgende zomer gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland.

Wat heb je gemist?

In de VS is een stel uit een voorstad van Houston gearresteerd dat door hun tweeling wordt beschuldigd van zware mishandeling. Ze werden naar eigen zeggen uitgehongerd, gehandboeid en moesten bleek en andere schoonmaakmiddelen drinken.

De tweeling wist te ontsnappen nadat de jongen de sleutel van de handboeien te pakken had gekregen en in zijn mond had verstopt tot de kust veilig was. De kinderen bonsden op blote voeten, met weinig kleren aan bij de buurtgenoten op de deuren om hulp te vragen. Die kregen ze een paar straten verderop pas, na een half uur.

Ander nieuws uit de nacht:

Meer dan 6000 burgerdoden sinds begin oorlog Oekraïne: dat meldt de autoriteit van de Verenigde Naties op het gebied van mensenrechten. Naast de getelde burgerdoden raakten zeker 9634 burgers gewond sinds het begin van de oorlog met Rusland, die op 24 februari begon.

Eerste bevers afgeschoten in Gelderland: volgens Waterschap Rivierenland ontstond er bij Wamel een "onaanvaardbaar risico" omdat de dieren gaten in de dijk maakten. De gangen hadden een lengte van twintig meter en de holen hadden soms anderhalve meter doorsnee.

FD: 'Kabinet moet veel meer boeren laten stoppen om stikstofdoelen te halen': het plan van bemiddelaar Johan Remkes zou niet toereikend zijn. Haagse bronnen zeggen tegen het Financiële dagblad dat het kabinet daarom werkt aan een plan dat zeven keer zoveel boeren treft.

En dan nog even dit:

De Amerikaanse zangeres Christina Aguilera heeft een nieuwe videoclip uitgebracht voor haar hitsingle Beautiful, die twintig jaar geleden uitkwam. In de nieuwe clip staan de gevaren van sociale media centraal. Aguilera wil er aandacht mee vragen voor mentale gezondheid.

In de video is te zien hoe jongeren worstelen met hun zelfbeeld en plastische chirurgie overwegen omdat ze veelvuldig geconfronteerd worden met 'perfecte mensen' op hun smartphone.

Bekijk hieronder Aguilera's nieuwe videoclip: