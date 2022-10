Twee agenten zijn in Almere gewond geraakt nadat ze tegen een boom gebotst waren. Ze waren onderweg na een melding over een inbraak waarbij de bewoonster was bedreigd toen ze kennelijk de macht over het stuur verloren.

Het ongeluk gebeurde om rond 02.20 uur. De brandweer heeft de politiemensen uit hun wagen bevrijd. Volgens een politiewoordvoerder waren ze aanspreekbaar. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.