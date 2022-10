Texaanse tweeling ontsnapt uit 'horrorhuis' na zware mishandelingen

In de VS is een stel uit een voorstad van Houston gearresteerd dat door hun tweeling wordt beschuldigd van zware mishandeling. De 15-jarige broer en zus waren ernstig ondervoed. Ze zeggen dat hun 40-jarige moeder ze al maanden mishandelde.

Ze werden uitgehongerd, gehandboeid en moesten bleek en andere schoonmaakmiddelen drinken. Als ze te veel praatten kregen ze ovenreiniger in hun mond gespoten. De lokale tv-zender KHOU berichtte dat de twee ook gedwongen waren hun eigen urine en uitwerpselen te eten. In verschillende Amerikaanse media wordt het huis waar de mishandelingen plaatsvonden het house of horrors genoemd.

Sleutel verstopt

De tweeling wist te ontsnappen nadat de jongen de sleutel van de handboeien te pakken had gekregen en in zijn mond had verstopt tot de kust veilig was. De kinderen bonsden 30 minuten lang op blote voeten, met weinig kleren aan bij de buurtgenoten op de deuren om hulp te vragen. Die kregen ze pas een paar straten verderop. Ze vertelden dat hun moeder hen had vastgebonden in het washok. Ze hadden verwondingen aan hun polsen.

Naast de tweeling zijn nog vijf andere kinderen ondergebracht bij de kinderbescherming.

De moeder was tien jaar geleden al eens veroordeeld voor kinderverwaarlozing. Ze kreeg een half jaar cel in Louisiana nadat ze een 5-jarig kind zou hebben ondergedompeld in heet water.