'Kabinet moet veel meer boeren aanpakken om stikstofdoelen te halen'

Het plan van Johan Remkes om vijf- tot zeshonderd boeren die veel stikstof uitstoten te laten stoppen, is niet genoeg. Dat zegt het Financieele Dagblad na eigen onderzoek. Haagse bronnen zeggen tegen de krant dat het kabinet daarom werkt aan een plan om zeven keer zoveel boeren uit te kopen.

Stikstofminister Van der Wal verwacht dat ze 3500 zogenoemde piekbelasters - vooral boeren - rond natuurgebieden moet laten stoppen. Dat hoeft niet binnen een jaar, zoals Remkes voorstelde. Die deadline heeft het kabinet laten vallen.

Dat een veel groter aantal boeren zou moeten stoppen is nodig om stikstofruimte te creëren voor de bouw van woningen en wegen, maar ook voor het legaliseren van boerenbedrijven die jarenlang zonder vergunning ammoniak mochten uitstoten. Een zogeheten PAS-melding bij de overheid volstond. De Raad van State maakte in 2019 een einde aan die situatie en sindsdien zijn die bedrijven 'illegaal'.

Meer PAS-melders

Volgens een inventarisatie van het FD stoten die PAS-melders samen jaarlijks, 5,8 miljoen kilo ammoniak uit. Dat is ruim 240 keer de jaarlijkse ammoniakuitstoot van Tata Steel.

Ambtenaren concludeerden vorige week dat met de stikstofruimte van 700 piekbelasters in het beste geval slechts iets minder dan de helft van alle PAS-melders valt te legaliseren. Dat zou betekenen dat minimaal 1500 piekbelasters hun activiteiten moeten inkrimpen of stoppen.

Hoeveel PAS-melders er precies zijn is overigens ook nog de vraag. Het FD telde er tijdens de inventarisatie 3176, honderden meer dan de 2500 waarmee Remkes in zijn rapport rekende. Het overgrote deel, 93 procent daarvan, is boer, de rest bestaat uit kleine industriële bedrijven.