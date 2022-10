Voormalig PSV-trainer Schmidt 19 duels ongeslagen bij Benfica na zege op Porto

Al in de eerste helft had arbiter João Pinheiro het bijzonder druk. Hij trok liefst zeven gele kaarten, waarvan twee voor Porto-middenvelder Stephen Eustaquio, die na twee harde charges al in de 27ste minuut van het veld werd gestuurd.

In de tweede helft had Benfica veel balbezit, maar slaagde de ploeg van Schmidt er lange tijd niet in om een gaatje in de hechte defensie van Porto te vinden. Het aantal overtredingen bleef wel talrijk en werden er nog eens vijf gele kaarten uitgedeeld.

Assist Neres

Een daarvan was voor oud-Ajacied David Neres. De Braziliaanse invaller was na 70 minuten ook de aangever bij de 0-1, die door Rafa Silva werd gemaakt. De treffer werd in eerste instantie nog afgekeurd wegens vermeend buitenspel van Neres, maar de VAR zag dat daar geen sprake van was.

Door de overwinning staat Benfica nu zes punten los van naaste achtervolger Porto. De fans kunnen voorzichtig gaan dromen van de 38ste landstitel in de clubgeschiedenis en de eerste sinds 2019.