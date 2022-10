KNVB-commissie Mijnals boos na schrappen OneLove-actie: 'Wisten niet van dit besluit'

Het besluit van de KNVB de geplande herhalingsactie met de OneLove-aanvoerdersband te annuleren, kan rekenen op felle kritiek van Marjan Olfers. De hoogleraar sport en recht is lid van de KNVB-commissie Mijnals, die strijdt tegen racisme en vóór inclusiviteit in het voetbal, laat weten het te betreuren dat de actie niet doorgaat. "Wij wisten niet van dit besluit af en dat vind ik ontzettend jammer", laat Olfers vrijdagavond aan tafel bij Nieuwsuur weten. "Sterker nog, ik betreur het ook echt. Inclusiviteit is zo ontzettend belangrijk, daar staan we met z'n allen voor. Ook de KNVB, dus zet ons ook in."

De Nederlandse voetbalbond KNVB laat weten de herhalingsactie met de OneLove-aanvoerdersband te schrappen, maar neemt daarbij de Commissie Mijnals niet mee in de besluitvorming. Bekijk hier de reactie van commissielid Marjan Olfers daarop. - NOS

"Ga met elkaar dit gevecht aan", drukt Olfers de Nederlandse voetbalbond op het hart. "Dat het niet makkelijk is, dat weten we met z'n allen, maar ga dat dus niet alleen doen." Voor verbinding, tegen discriminatie De OneLove-campagne in het voetbal staat voor verbinding en is tegen elke vorm van discriminatie. Afgelopen weekend droegen de meeste aanvoerders in het betaald voetbal de OneLove-band en die actie zou halverwege november, tijdens de laatste speelronde voor het WK in Qatar, herhaald worden. Niet alle aanvoerders stonden achter het dragen van een OneLove-band. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü weigerde afgelopen weekend de band te dragen en Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi droeg een alternatieve band met het woord 'respect' erop.

Paul van Dorst, oprichter van de Roze Kameraden, hoopt binnenkort in gesprek te kunnen met Orkun Kökcü. De aanvoerder van Feyenoord weigerde afgelopen weekend de OneLove-armband te dragen. - NOS

"Als je voor inclusiviteit staat, moet je leiderschap tonen. Dat betekent dus ook dat de aanvoerders deze band dragen, dan ga je er niet mee marchanderen", is Olfers fel. "Want als je dat dus gaat doen, dan ga je de schreeuwende minderheid eigenlijk gelijk geven." Teleurgestelde Tan Ook Humberto Tan, voorzitter van de Commissie Mijnals, reageerde teleurgesteld op het annuleren van de actie. "Er zijn twee aanvoerders die het misschien een beetje moeilijk vinden", aldus Tan op NPO Radio 1. Hij vindt dat de KNVB het idee achter de campagne niet goed genoeg heeft uitgelegd. "Leg het beter uit en stá voor die actie. Deze ophef is de slechtst mogelijke reden om te stoppen." "Juist nu is het zo belangrijk dat we doorduwen met z'n allen", gaat Olfers verder. "Dat betekent dat je nu snoeihard, ook in die wind en de storm die er nu is, moet durven rechtop te staan en zeggen: hier staan we voor en we gaan door. Sterker nog: we gaan nog een beetje harder door, want nu is het momentum."

Actie tijdens WK gaat wél door De KNVB laat weten dat de OneLove-campagne zeker doorgaat en ook zichtbaar zal zijn op het WK in Qatar. Daar draagt de Nederlandse aanvoerder Virgil van Dijk in principe de band. Het wachten is alleen nog op toestemming van de FIFA. "Dat hebben we aangekondigd. Het is nog niet verboden, maar ook nog niet goedgekeurd door de FIFA", laat de KNVB-woordvoerder weten. "We verwachten geen problemen en gaan verder niet speculeren op een eventueel verbod."