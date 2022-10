Verdedigers doen het voor Heracles in topper, Willem II-duel opnieuw stilgelegd

Heracles Almelo heeft in de topper tegen FC Eindhoven laten zien dat het titelkandidaat nummer één is in de eerste divisie. Thuis tegen de nummer drie uit Eindhoven won de ploeg van John Lammers met 3-0, dankzij drie goals van verdedigers.

Door die overwinning verstevigt Heracles de koppositie: de voorsprong op nummer twee PEC Zwolle is nu 5 punten met een wedstrijd meer gespeeld.

Heracles pakte twee weken geleden de eerste periodetitel, maar verloor een week later de topper bij PEC Zwolle (3-2). Dat was de tweede nederlaag in elf duels.

Tegen Eindhoven, dat van de laatste vijf wedstrijden maar een keer won, liet de koploper zien dat het voorlopig de voornaamste kandidaat is voor promotie naar de eredivisie.