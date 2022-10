Verstappen rijdt 7e tijd in vrije training in VS, waar het vooral om bandentest gaat

Charles Leclerc heeft in de tweede vrije training voor de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin de snelste tijd neergezet. Max Verstappen reed de zevende tijd, in een oefensessie die vooral in het teken van het testen van nieuwe banden van Pirelli. Het was daarom een weinig opwindende training. Bandenleverancier Pirelli heeft feedback nodig op de banden die ze voor komend seizoen ontwikkelen. De coureurs waren daarom verplicht een tijdje op die testbanden te rijden en maakten daarbij niet al te veel snelheid. De tijden die werden neergezet waren daarom niet erg representatief. Er was voor Verstappen zelfs meer dan genoeg tijd om in de pits wat te kletsen met Hollywood-ster Brad Pitt, die bezig is aan een film over de Formule 1.

Voor Leclerc was het wel fijn dat hij de snelste was, zoals zo vaak in oefensessies het geval is. De Monegask, derde in de WK-stand achter zijn Red Bull-rivalen, reed tijdens de eerste training niet mee. Toen kregen bij veel teams 'rookies' de kans om zich te laten zien. Interessant in het kader van 'silly season', de periode in het F1-seizoen waar de stoeltjes worden verdeeld. Voor Antonio Giovanazzi, die de kans kreeg zich in de kijker te racen bij Haas, was het wrang dat hij zijn wagen al snel in de muur parkeerde.

Formule 1 wordt steeds Amerikaanser In aanloop naar de eerste vrije training in Austin overspoelden Formule 1-teams hun sociale media-kanalen met beelden van hun coureurs in cowboylaarzen, jasjes met stars and stripes en cowboyhoeden. McLaren maakte het al helemaal bont en stuurde Daniel Ricciardo op een paard de paddock op. In Austin draaien de marketingteams van de verschillende renstallen overuren. Louis Dekker, F1-expert van NOS, legt uit hoe dat komt. "De Europese markt is voor de F1 eigenlijk verzadigd. Amerika is het nieuwe jachtterrein, want na het succes van de Netflix-serie Drive to Survive heeft de populariteit van de sport een enorme vlucht genomen." Volgend jaar staan er drie grand prix in de Verenigde Staten op het programma: in Austin, Miami en Las Vegas. "F1 is van oudsher een Britse sport, maar het hart wordt steeds meer richting de VS verschoven. Dat heeft ook te maken met Liberty Media, een Amerikaans consortium dat de Formule 1 exploiteert."

Verstappen zette overigens de tweede tijd neer in die eerste training, kort achter die van Carlos Sainz. Maar er werd vooral lang gesleuteld aan zijn RB18. Zondag moet namelijk alles kloppen aan de Red Bull-wagens, want het team kan dit weekend het constructeurskampioenschap binnenhalen. Daarnaast wil Verstappen in de resterende vier grands prix het recordaantal overwinningen in één seizoen van de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel overtreffen. Hij staat op twaalf zeges, Schumacher en Vettel delen het record met dertien overwinningen in een jaar. Wat op het circuit in Austin opviel was dat coureurs zo nu en dan grip verloren. Ze hobbelden dan over de rand van de baan (kerbstones), die op de baan in Texas behoorlijk hoog is. Uiteindelijk kwamen alle teams ongeschonden uit de training. Maar de enige echte winnaar van de oefensessie was Pirelli, dat waardevolle informatie heeft kunnen vergaren voor die toekomstige banden.