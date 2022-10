Boris Johnson is de ultieme 'marmite politician': je haat hem of je houdt van hem

"Bring back Boris!" Sarah Riley hoeft er geen seconde over te denken. Als het aan haar lag, zou de voormalige premier gisteren al zijn teruggekeerd in 10 Downing Street, de ambtswoning met de beroemde zwarte voordeur.

Riley heeft een bloemenzaak in Ruislip, een West-Londense buitenwijk die onderdeel is van Johnsons kiesdistrict. Volgens de bloemiste hadden ze Johnson nooit moeten wegsturen. In haar ogen is hij de ideale opvolger van Liz Truss, die na een chaotische regeerperiode officieel de kortst regerende premier werd uit de Britse geschiedenis.

Is ze niet bang dat de chaos zich voortzet onder een premierschap van Johnson, die zelf de nodige schandalen veroorzaakte, onder meer met de illegale lockdownborrels in zijn ambtswoning? Riley maakt een wegwerpgebaar. "Welnee. Iedereen heeft tijdens de lockdowns wel illegaal een borrel gedronken."

Extreem verdeelde reacties

Gaat het Verenigd Koninkrijk de miraculeuze comeback meemaken van Boris Johnson? Bring Back Boris, lijkt al de officiële leus te zijn van zijn verkiezingscampagne. In de zomer werd Johnson nog met pek en veren Downing Street uitgejaagd, maar nog geen vier maanden later lijkt hij een nieuwe gooi te doen naar het premierschap. Hij heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld, maar achter de schermen zijn Johnsons bondgenoten druk in de weer hem naar voren te schuiven als opvolger van Liz Truss.

Boris Johnson is wat de Britten een marmite politician noemen, naar het bekende Britse broodbeleg. Of je houdt er zielsveel van of je haat het tot op het bot.

Bij Johnson is er nooit een middenweg. Hij roept altijd extreem verdeelde reacties op. Ook dat zien we in de bloemenzaak. Terwijl bloemiste Riley de loftrompet steekt over Johnson begint een van haar klanten met haar ogen te rollen als ze de naam hoort van de oud-premier. "Als hij weer onze premier wordt, ga ik emigreren."