Christina Aguilera maakt twintig jaar later nieuwe versie van videoclip Beautiful

In de video is te zien hoe jongeren worstelen met hun zelfbeeld en plastische chirurgie overwegen omdat ze veelvuldig geconfronteerd worden met 'perfecte mensen' op hun smartphone. De oorspronkelijke clip draaide ook om onzekerheid, een laag zelfbeeld en 'anders zijn', al bestonden sociale media in die tijd nog niet.

"Vandaag de dag is het moeilijker dan ooit om onze eigen stem te horen tussen de vele andere die onze feeds en gedachten binnenkomen met tegenstrijdige boodschappen... waardoor we uiteindelijk niet meer luisteren naar onze eigen waarheid en onze eigenwaarde", schrijft Aguilera op Instagram. De zangeres zegt dat ze haar twee kinderen de boodschap inprent van het lied, "We are beautiful, no matter what they say".

De nieuwe video voor Beautiful valt samen met het 20-jarige jubileum van Aguilera's album Stripped.