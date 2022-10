FC Twente wint van PSV, ook Ajax blijft zonder puntenverlies in vrouwen eredivisie

De ploeg uit Eindhoven, die vorig seizoen nog als derde eindigde, beleeft een teleurstellende seizoenstart. Met vier punten uit vier duels staat PSV zesde.

Hoofdrol Spitse in eerste helft

Bij het duel tussen Ajax en Excelsior had Oranje-aanvoerder Sherida Spitse een opvallende rol. De middenvelder opende met een fraaie vrije trap de score. Van ruim twintig meter schoot ze de bal feilloos in de kruising.

Na een half uur spelen had Spitse een negatieve rol. Ze veroorzaakte een strafschop door Excelsior-speler Lieve van Vliet omver te kegelen. Vanaf elf meter schoot Naomi Piqué de 2-1 binnen. Kort daarvoor was Ajax namelijk op 2-0 gekomen via Tiny Hoekstra, die scoorde na een rommelige aanval.

Ajax bleef na rust de betere ploeg en dat resulteerde in de 3-1 van Nikita Tromp, die scoorde met een schot door de benen van keeper Isa Pothof.