Oud-president Trump gedagvaard in onderzoek naar bestorming Capitool

De commissie van het Amerikaanse Congres die de bestorming van het Capitool onderzoekt, heeft de dagvaarding aan Donald Trump de deur uit gedaan. Vorige week maakte de commissie al bekend dat de voormalige president onder ede zal worden gehoord over zijn rol bij de bestorming en bezetting van het Amerikaanse parlement op 6 januari vorig jaar.

De commissie zegt "overweldigend bewijs" in handen te hebben dat Trump de gebeurtenissen van die dag "persoonlijk georkestreerd" heeft door de valse beschuldiging te verspreiden dat er bij de presidentsverkiezingen twee maanden daarvoor op grote schaal is gefraudeerd. Ook zou hij geprobeerd hebben om het ministerie van Justitie daarin mee te krijgen en pogingen hebben gedaan om bestuurders, politici en de toenmalige vicepresident Pence over te halen met de uitslagen te knoeien.

Volgens de commissie ontbreken nog belangrijke details over wat Trump die dag precies heeft gedaan en gezegd. De enige die daar opheldering over kan geven, is Trump zelf. "We erkennen dat het dagvaarden van een voormalige president een belangrijke en historische stap is", schrijven de voorzitter en vicevoorzitter van de commissie in hun brief. "Die stap zetten we niet zomaar."

Vijftien maanden onderzoek

In de brief die naar de advocaten van de voormalige president is gestuurd, staat dat Trump zich op maandag 14 november moet melden voor zijn verhoor. Ook moet hij een reeks documenten overdragen, waaronder berichten die hij persoonlijk wisselde met parlementsleden en leden van extremistische groepen die de verkiezingsoverwinning van president Biden niet wilden erkennen.

De commissie doet al vijftien maanden onderzoek naar de bestorming van het Capitool. Aanhangers van Trump wilden daarmee voorkomen dat Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen zou worden uitgeroepen. Net als Trump zelf beweerden ze dat er op grote schaal was gefraudeerd. Veel medewerkers en anderen uit de kring van Trump zijn al gehoord.

Voormalig Trump-adviseur Steve Bannon is vandaag tot een gevangenisstraf van vier maanden veroordeeld, omdat hij heeft geweigerd om voor de commissie te verschijnen. Hij is voorlopig vrijgelaten in afwachting van zijn hoger beroep. Ook moet hij een boete betalen van 6500 dollar.