Nieuwe subvariant van omikron wordt snel dominant in Europa

Een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus, BQ.1, wint aan terrein. De Europese gezondheidsdienst ECDC verwacht dat deze nieuwe subvariant tussen half november en begin december dominant wordt in Europa.

Omikronvarianten BA.4 en BA.5 zijn op dit moment dominant, BQ.1 en ondervariant BQ.1.1. zijn daar 'familie' van. De nieuwe subvariant gaat al rond in Nederland: twee weken geleden kwam hij in 6 procent van de steekproeven voor, blijkt uit de zogenoemde kiemsurveillance van het RIVM. De subvariant dook ook al op in Frankrijk, België, Ierland en Italië.

BQ.1 en BQ.1.1. lijken het immuunsysteem beter te kunnen omzeilen dan de nu dominante omikronvarianten, zegt het ECDC. Dat zou blijken uit studies die in Azië gedaan zijn. Ze kunnen daarom een snelle opmars maken. Waarschijnlijk zal de dominantie van de nieuwe subvariant leiden tot een toename van het aantal coronabesmettingen in de komende weken en maanden.

'Niet ziekmakender'

Uit de data die nu over de subvariant beschikbaar zijn, komt niet naar voren dat BQ.1 ziekmakender is dan de omikronvarianten die nu dominant zijn. De huidige vaccinatiecampagne, met boosters die speciaal ontwikkeld zijn voor omikronvarianten BA.4 en BA.5, zou een effectieve immuunreactie moeten bewerkstelligen, blijkt uit eerste onderzoeken.

De vaccinaties "zullen vrijwel zeker enige kruisbescherming bieden" omdat BQ.1 en BQ.1.1. sterk aan de huidige varianten gerelateerd zijn, zei de prominente Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci deze week. Hoe goed de vaccinaties daadwerkelijk beschermen tegen de nieuwe subvarianten moet verder onderzocht worden.