Rusland houdt straf voor positief geteste kunstschaatsster geheim

"In strikte overeenstemming met de principes van de internationale en Russische anti-doping standaard, zal Rusada geen datum bekendmaken van de hoorzitting, de uitspraak en de details in de zaak", meldt Rusada in een persbericht .

Het Russische anti-dopingagentschap Rusada zal de uitspraak in de dopingzaak van Kamila Valjeva geheimhouden. De minderjarige kunstschaatsster was op de Olympische Winterspelen in Peking het middelpunt van een rel.

Rusada beschouwt Valjeva als "een beschermd persoon volgens de anti-dopingregels", omdat ze op het moment van haar positieve dopingtest nog geen 16 jaar was.

Goud met Russisch team

De toen 15-jarige Valjeva won in februari goud met het Russische team in Peking. Kort daarna bekend werd dat ze positief had getest op het verboden middel trimetazidine bij een eerdere wedstrijd in Rusland.

Ze ging in beroep tegen een voorlopige schorsing en mocht deelnemen aan de individuele wedstrijd. Daar was ze topfavoriet, maar werd ze na drie valpartijen slechts vierde.

Het is nog onduidelijk wat het besluit van Rusada betekent voor andere kunstschaatsers op de Winterspelen. Het IOC reikte geen medailles uit, nadat duidelijk werd dat Valjeva een positieve dopingtest had afgelegd. Achter Rusland eindigde de Verenigde Staten als tweede in de landenwedstrijd. Japan werd derde en Canada eindigde op de vierde plaats.

De dopingzaak van Valjeva heeft eraan bijgedragen dat schaatsbond ISU de minimumleeftijd voor deelnemers aan de Winterspelen van 2026 heeft verhoogd naar 17 jaar.