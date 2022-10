'Van de Ven is Van Gaals konijn uit hoge hoed en maakt nog kans op WK ook'

"Andere nieuwe spelers als Jeremie Frimpong, Sven Botman en Pascal Struijk hebben al wel eens in een voorselectie gezeten, maar Van de Ven was nooit eerder in beeld."

Veel Nederlandse voetballiefhebbers zullen Van de Ven nooit hebben zien spelen. Hij kwam namelijk nooit uit in de eredivisie. In augustus vorig jaar maakte hij de overstap van FC Volendam, dat toen in de Keuken Kampioen Divisie speelde, naar Bundesliga-club VfL Wolfsburg, destijds nog onder leiding van trainer Mark van Bommel.

De 21-jarige en 1.93 meter lange verdediger uit het Noord-Hollandse Wormer heeft een vaste basisplaats bij Wolfsburg, de huidige nummer dertien van Duitsland. Hij miste dit seizoen nog geen minuut in de Bundesliga.

"Het grote voordeel van Van de Ven is dat hij linksbenig is", zegt Stekelenburg. "Van Gaal wil zeker één linkspoot van de drie centrale verdedigers in de basis hebben." Rechtsbenige centrale verdedigers als Joël Veltman en Jordan Teze die buiten de boot vielen in de voorselectie, waren dan ook geen concurrenten voor Van de Ven.

Blind geen optie centraal

De multifunctionele Daley Blind kan ook centraal achterin uit de voeten. "Maar Van Gaal ziet hem echt als een linker wingback", vertelt Stekelenburg. "Dat bleek ook wel in de laatste interland tegen België, toen viel Tyrell Malacia in voor Aké. Blind bleef op links staan en Malacia ging centraal spelen. Van Gaal vindt Blind gewoon niet geschikt om in de dekking tegen een goede spits te spelen."