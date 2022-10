Serie The Crown krijgt label 'fictie' na aanhoudende kritiek

Streamingplatform Netflix heeft een fictie-disclaimer toegevoegd aan de trailer voor het vijfde seizoen van de populaire serie The Crown over het Britse koningshuis. De boodschap is ook te zien op de website en het streamingsplatform zelf, maar is niet toegevoegd aan eerdere trailers. De disclaimer komt na jarenlange kritiek op de serie over het ontbreken van zo'n disclaimer.

"Gebaseerd op echte gebeurtenissen, vertelt deze dramatisering het verhaal van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen tijdens haar regering", staat er in de disclaimer bij de nieuwe trailer.

De streamingdienst geeft hiermee gehoor aan kritiek van onder meer voormalig premier John Major en actrice Judi Dench. Major noemde het nieuwe seizoen vorige week "een hoop onzin".

Dench, die in haar lange loopbaan koningin Elizabeth I en koningin Victoria speelde, viel de oud-premier bij in een ingezonden brief in The Times. De actrice is goed bevriend met koningin-gemalin Camilla en noemt sommige verhaallijnen in het vijfde seizoen "gruwelijk onjuist".

De trailer van seizoen 5 met de disclaimer: