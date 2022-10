Vier maanden cel voor voormalig Trump-adviseur Bannon

Volgens de rechter neemt Bannon geen verantwoordelijkheid voor zijn daden. "Het respecteren van het Congres is een belangrijk onderdeel van ons grondwettelijk bestel", zei de rechter, die eraan toevoegde dat die uitspraak ook is bedoeld voor een breder publiek.

Bannon werd in 2017 ontslagen als adviseur, maar bleef contact houden met Trump, ook op de dag voor de bestorming. Ook zei hij die dag in zijn podcast dat bij het protest tegen Trumps verkiezingsnederlaag "de hel zou losbreken". Bij de bestorming kwamen meerdere mensen om het leven.

In Washington is Steve Bannon, voormalig adviseur van oud-president Trump, veroordeeld tot vier maanden cel voor minachting van het Amerikaanse parlement. Tegen hem was zes maanden cel geëist. Bannon was in juli al schuldig bevonden, maar toen werd nog geen straf bepaald. Hij moet ook een boete betalen van 6500 dollar.

Een jaar geleden werd in de VS het Capitoolgebouw bestormd door woedende Trump-aanhangers. Correspondenten Marieke de Vries en Lucas Waagmeester nemen je mee terug naar 6 januari 2021. - NOS

Bannon is voorlopig vrijgelaten in afwachting van het hoger beroep. Zijn advocaten hadden gepleit voor een voorwaardelijke straf en huisarrest. In juli had Bannon gezegd dat hij toch wel wilde getuigen, maar wat de aanklagers betreft was het toen al te laat.

Buiten de rechtbank sprak Bannon alweer over de tussentijdse verkiezingen van volgende maand. "Op 8 november zullen we een oordeel vellen over de het onwettige Biden-regime", zei hij, verwijzend naar de opvatting onder Trumpisten dat de Democraat Biden de presidentsverkiezingen op frauduleuze manier heeft gewonnen. Daarvoor is overigens geen enkel bewijs.

Meer rechtszaken

Bannon is in meer rechtszaken verwikkeld. Hij is in de staat New York aangeklaagd voor witwassen. Bannon zou geld achterover hebben gedrukt dat was gedoneerd voor de bouw van een grensmuur tussen de VS en Mexico, een verkiezingsbelofte van Trump.