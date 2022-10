Russische en Oekraïense troepen bereiden zich voor op slag om Cherson

Russische en Oekraïense troepen lijken zich voor te bereiden op de slag om de bezette stad Cherson. De ogen zijn gericht op de Oekraïense troepen, die naar verwachting de komende tijd de aanval inzetten. De afgelopen dagen werden gevechten gemeld in de regio van Cherson.

Maar informatie is moeilijk te verifiëren, omdat Oekraïne de operatie goed geheim weet te houden. Het leger mag geen beelden delen of uitspraken doen over acties of militaire plannen. Ook Rusland houdt de kaarten tegen de borst. Wel bevestigden beide landen begin oktober dat Oekraïne meerdere dorpen langs de Dnepr-rivier heeft bevrijd.

De Oekraïners hebben beperkte middelen om het front aan te vallen, en moeten het beste moment kiezen om hun troepen in te zetten. Wanneer Oekraïne een opmars inzet is moeilijk in te schatten, zegt Han Bouwmeester, universitair hoofddocent militaire strategie aan de Nederlandse Defensie Academie. "Dat kan nog maanden duren. Cherson is een lastige stad, maar ook een aantrekkelijke stad."

Cherson was de eerste grote stad die Rusland innam na de invasie, en de enige regionale hoofdstad die het wist te veroveren. Daardoor heeft de plek grote symbolische waarde. Verder ligt Cherson op een strategisch belangrijke plek. De stad wordt doorkruist door rivier de Dnepr en is vlak bij het kanaal naar de Krim, waardoor dat schiereiland van water wordt voorzien. Ook heeft de stad met zijn haven veel economische waarde.

Russen bereiden zich voor

De afgelopen maanden leek een offensief dichtbij te komen, maar het Oekraïense leger zette niet door. Nu zijn er opnieuw tekenen dat het leger oprukt. Zo zegt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War dat de Russen waarschijnlijk militairen en grote hoeveelheden materieel van de westelijke oever naar de oostelijke oever van de Dnepr verplaatsen.