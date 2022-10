Drie aanhoudingen bij fraudeonderzoek in de Rotterdamse haven

De politie heeft woensdag drie mannen aangehouden voor poging tot oplichting ter waarde van ongeveer 150 miljoen euro. Het trio wordt verdacht van het opstellen van een nep-inspectierapport, waarmee ze twee miljoen vaten niet-bestaande olie te koop aanboden.

Het gaat om een 47-jarige man uit Hellevoetsluis, een 51-jarige man uit Zwartsluis en een 58-jarige man uit Vlaardingen. Twee werden thuis aangehouden, de derde op zijn werklocatie in de Rotterdamse haven.

Aan de hand van valse inspectierapporten en gefabriceerde video's probeerden zij olievaten te verkopen, die zogenaamd op het terrein van de Rotterdamse haven stonden, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De inspectie van een bedrijf dat interesse had in de koop, vertrouwde de zaak niet en schakelde de politie in. Die begon een onderzoek en kwam de verdachten snel op het spoor.

Tank and storage spoofing

De politie zegt dat deze oplichttruc een groeiend probleem is in de Rotterdamse haven. Deze specifieke truc wordt tank and storage spoofing genoemd en tientallen bedrijven worden hierdoor jaarlijks voor miljoenen euro's opgelicht.

Volgens de politie maken veel bedrijven die slachtoffer worden niet altijd melding van de oplichttruc. "Het aantal aangiftes en meldingen varieert daardoor ook enorm per jaar. En de schadebedragen ook. Niet alle bedrijven gaan direct over tot betaling, maar er zijn gevallen waarbij bedrijven tonnen en miljoenen kwijt zijn", aldus de politie.

Bedrijven worden daarom opgeroepen om melding te doen als zij benaderd worden door oplichters of slachtoffer worden van oplichting.