Voormalig Eneco-baas Ruud Sondag wordt interim-topman Schiphol

Ruud Sondag wordt tijdelijk de hoogste baas van Schiphol. De voormalige topman van energiebedrijf Eneco neemt vanaf november het stokje over van de opgestapte president-directeur Dick Benschop. Die vertrok vorige maand vanwege de aanhoudende problemen op de luchthaven, die zijn positie onhoudbaar hadden gemaakt.

Sondag geldt als een ervaren bestuurder. Behalve van Eneco was hij ook jarenlang directeur van afvalbedrijf Van Gansewinkel. Ook zit hij momenteel nog in de raad van toezicht van ProRail en het havenbedrijf van Rotterdam.

Het is de bedoeling dat Sondag tot 31 augustus volgend jaar aanblijft. Intussen wordt gezocht naar een definitieve opvolger van Benschop, maar dat proces neemt volgens Schiphol enige tijd in beslag.

Personeelstekort

De afgelopen maanden lag Schiphol onder vuur vanwege lange wachtrijen en uitvallende vluchten. De problemen begonnen in het voorjaar, toen bagagemedewerkers op de eerste dag van de meivakantie onaangekondigd het werk neerlegden. De stakers wilden een vuist maken tegen het personeelstekort en de hoge werkdruk. Ook eisten ze betere arbeidsvoorwaarden.

In de zomer verbeterde de situatie iets, onder meer doordat de luchthaven voor het personeel een zomerbonus van 5,25 euro per uur invoerde. Maar nadat de bonusperiode begin september was afgelopen namen de problemen opnieuw toe.

Zo moest Schiphol meerdere luchtvaartmaatschappijen vragen om vluchten te annuleren vanwege een tekort aan beveiligingspersoneel. Ook stonden er opnieuw lange rijen op de luchthaven.

Hoger uurloon

Begin deze maand werd duidelijk dat beveiligingsmedewerkers van Schiphol een hoger uurloon krijgen. Ook wordt aan de arbeidsvoorwaarden gewerkt, sprak de luchthaven af met beveiligingsbedrijven en vakbonden. Schiphol hoopt daarmee meer beveiligers aan te trekken en vast te houden.