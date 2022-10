Vanavond op tv: Ophef One Love-campagne • Wie volgt Truss op? • Gevluchte Rus in Nederland

Ophef One Love-campagne

Door de ophef rondom de One Love-campagne, waarmee de KNVB een statement wil maken tegen alle vormen van discriminatie, heeft diezelfde KNVB besloten om voorlopig geen tweede One Love-actie in de Eredivisie te houden. Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökcü weigerde afgelopen weekend de band te dragen en Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi droeg een alternatieve band met het woord 'respect' erop. Te gast is Marjan Olfers, hoogleraar sport en recht.