Twee besmettingen in Grieks kamp • India richting vijf miljoen besmettingen

Er kunnen op dit moment veel meer coronapatiënten op de intensive cares terecht dan in maart en april, aan het begin van de coronapandemie in Nederland. Dat bevestigt Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), naar aanleiding van berichtgeving in het AD. Dat komt doordat de gemiddelde duur dat een patiënt op de intensive care ligt drastisch is gedaald.

In maart en april lag een patiënt gemiddeld 22 dagen op de ic. In de afgelopen twee maanden was dat minder dan 8 dagen.

"We zijn nog aan het onderzoeken hoe het komt dat mensen de IC sneller kunnen verlaten", zegt Gommers. "Maar als je ervan uit gaat dat het om een vergelijkbare groep patiënten gaat, dan denk ik dat een belangrijk deel is toe te schrijven aan de verbeterde behandeling. Het is niet zo dat het virus milder is geworden, we hebben daar in elk geval geen aanwijzingen voor."

Gommers: coronapatiënten nu veel korter op IC