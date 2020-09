RIVM: 100-200 besmettingen bij hospiteeravonden • GGD's krijgen honderden miljoenen extra

De Delftse studentenverenigingen hebben studenten in een brief dringend opgeroepen de coronamaatregelen zorgvuldiger na te leven en wijzen op het testbeleid van de overheid. Het aantal besmettingen in de stad is de afgelopen weken fors gestegen en studenten maken 80 procent uit van de positief geteste mensen in Delft. De meeste besmettingen vinden plaats in studentenhuizen.

Het aantal besmettingen verdubbelt elke zeven dagen, staat in de oproep. "Als we niets doen, is er een grote kans dat we in Delft in een lokale lockdown terechtkomen en wederom weken thuis moeten blijven." De studentenverenigingen werken nauw samen met de TU Delft, de GGD en de gemeente. Bekeken wordt welke stappen genomen moeten worden om een lockdown te voorkomen.

Het initiatief ligt bij de studenten, staat in de brief. "Naast dat we hier zelf ook niet op zitten te wachten, is het een goed moment om te laten zien dat we als studenten ook een verantwoordelijke rol aan kunnen nemen in onze maatschappij."

De verenigingen waarschuwen: "Het is 5 voor 12. Het is nog niet te laat, maar de tijd dringt".