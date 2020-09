'GGD-medewerkers mikpunt van agressie' • Delen Zwitserland, Lissabon en Praag oranje

Het aantal Nederlanders dat in het tweede kwartaal op vakantie ging, was 65 procent lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor vakantiegangers met een buitenlandse bestemming was de daling veruit het grootst: 98 procent in april en mei. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het doorlopende vakantieonderzoek dat het bureau doet.

In april gingen 36.000 Nederlanders op een buitenlandse vakantie en in mei 69.000. In juni was er nauwelijks sprake van herstel. Toen lag het aantal vakantiegangers naar het buitenland 87 procent lager dan in juni 2019.

Ook het aantal binnenlandse vakanties lag lager dan vorig jaar: in april 72 procent lager en in mei 46 procent lager dan in dezelfde maanden in 2019. Maar in juni was het aantal Nederlanders dat op vakantie ging in eigen land nog maar 19 procent lager dan het jaar daarvoor.