Forse stijging besmettingen in een week • Recordaantal mensen getest afgelopen week

Een aantal MKB-bedrijven met een laboratorium heeft zich gemeld om te helpen bij het tekort aan testcapaciteit, zegt MKB Nederland-voorzitter Leendert-Jan Visser in het Radio 1-programma Spraakmakers. "Testen zou daardoor sneller kunnen en uitslagen komen dan ook sneller."

MKB Nederland is hierover in gesprek met het kabinet, vertelt Visser. "Het is goed dat het kabinet hier zorgvuldig naar kijkt. Minister De Jonge laat alles via het RIVM lopen. Alles moet worden getoetst en dat is ook goed." Maar snelheid is ook geboden, stelt Visser.

Volgens Visser is in deze coronatijd een belangrijk probleem voor MKB'ers de quarantainetijd waarmee ze te maken hebben. "Als je in de buurt bent geweest van iemand met corona en je moet thuisblijven, heeft een bedrijf capaciteitsverlies en kosten die niet vergoed worden." Met een sneller testproces hoopt Visser dat er eerder uitslagen komen, zodat mensen niet onnodig thuis hoeven te zitten.