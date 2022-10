'Uitbraak apenpokken vrijwel voorbij, stoppen met vaccineren'

De uitbraak van de apenpokken is vrijwel voorbij, meldt het RIVM. Daarom stopt binnenkort de vaccinatiecampagne. Na een piek in de zomer, is het aantal besmettingen afgenomen tot een paar per week. Afgelopen week werd het virus bij slechts negen mensen vastgesteld. De ziekte is niet verdwenen, waarschuwt het RIVM. "Het blijft dus belangrijk om alert te zijn op klachten bij jezelf en je bedpartner." Het virus kan worden overgedragen door nauw lichamelijk contact. Groepsimmuniteit "Je ziet dat het aantal besmettingen overal in Europa is teruggelopen. Ook in Amerika en Brazilië, waar het virus zich na de eerste golf in Europa verspreidde, dooft het virus uit", zegt Henry de Vries, bijzonder hoogleraar huidinfecties aan het AMC. In hoeverre dat komt door de vaccinatiecampagne, wordt momenteel onderzocht. Een interessant geval daarbij is Spanje, dat vanwege productieproblemen bij de fabrikant nauwelijks vaccins ter beschikking had. Toch is ook daar nu de uitbraak van het apenpokkenvirus fors teruggelopen, zegt De Vries. "Dat heeft waarschijnlijk te maken met groepsimmuniteit", zegt de hoogleraar. "Het virus dooft uit omdat mensen die er het vatbaarst voor zijn het oplopen en er daarna immuun voor worden. Ze kunnen het dan niet opnieuw doorgeven aan iemand anders." Veranderd gedrag Een vaccinatiecampagne helpt volgens De Vries dat proces te versnellen. "Dan heb je sneller het punt bereikt waarop de overdracht tussen mensen kleiner wordt." Ook gedragsverandering heeft volgens hem een belangrijke rol gespeeld bij het uitdoven van het virus. Het advies was om het aantal sekspartners te verminderen zodat de kans op overdracht van virus zou afnemen. "Daar is heel erg op ingezet en daar is ook echt gehoor aan gegeven", aldus De Vries.

Wat weten we eigenlijk over het apenpokkenvirus? Bekijk "hieronder de video die we in mei maakten:

De laatste dagen is er veel aandacht voor apenpokken. Normaal komt dat virus voor in het westen en midden van Afrika, maar nu zijn er ook opvallend veel besmettingen in Europa. Dit is wat we weten over het virus. En lijkt het op corona? - NOS