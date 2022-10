Uitbraak apenpokken vrijwel voorbij, RIVM stopt met vaccineren

De uitbraak van de apenpokken is vrijwel voorbij, meldt het RIVM. Daarom stopt de organisatie binnenkort met de vaccinatiecampagne. Na een piek in de zomer, is het aantal besmettingen afgenomen tot een paar per week. Afgelopen week werd het virus bij slechts negen mensen vastgesteld. De ziekte is niet verdwenen, waarschuwt het RIVM. "Het blijft dus belangrijk om alert te zijn op klachten bij jezelf en je bedpartner." Het virus kan worden overgedragen door nauw lichamelijk contact. Veranderd gedrag Hoe groot het effect van de vaccinaties is geweest, kan het instituut nog niet zeggen. Mogelijk hebben ook veranderd gedrag en natuurlijke immuniteit tot een vermindering van het aantal besmettingen geleid, aldus het RIVM. Tot eind deze maand worden risicogroepen nog uitgenodigd voor een prik. Daarna stopt het vaccinatieprogramma. Mensen die in november nog een herhaalprik moeten halen, kunnen die gewoon krijgen. Die maand komt ook een deskundigenberaad bij elkaar om te bespreken of vaccinaties of andere maatregelen in de toekomst misschien nodig zijn. Oplevingen in de zomerperiode of een uitbraak in het buitenland zouden weer tot meer besmettingen kunnen leiden.

Wat weten we eigenlijk over het apenpokkenvirus? Bekijk "hieronder de video die we in mei maakten: