Schiphol neemt belang in Maastricht Aachen Airport

Schiphol wordt mede-eigenaar van Maastricht Aachen Airport (MAA). De nationale luchthaven betaalt 4,2 miljoen euro voor 40 procent van de aandelen.

Daarmee heeft de provincie Limburg de gewenste partner om het noodlijdende vliegveld de komende jaren verder te ontwikkelen, schrijft 1Limburg. Tot nog toe is de provincie Limburg de enige aandeelhouder. Maar Provinciale Staten van Limburg willen dat de provincie de aandelen deelt met andere partijen.

In juni stemden de Limburgse Staten onder voorwaarden in met het openhouden van het vliegveld, dat al jaren in zwaar weer verkeert. Schiphol werd daarbij al genoemd als mogelijke andere aandeelhouder. De twee vliegvelden gaan nu "een strategische samenwerking" aan.

Elektrisch vliegen

Bij die samenwerking wordt onder meer gekeken naar de afhandeling van vrachtverkeer. MAA is de tweede vrachtluchthaven van Nederland. Het vliegveld biedt ook ruimte aan verschillende onderhoudsbedrijven.

Ook willen de twee partijen zich richten op het verduurzamen van het vliegveld en elektrisch vliegen. In 2021 vonden er bijna 13.000 vliegbewegingen plaats op de Limburgse luchthaven. Vanaf MAA vertrekken passagiersvluchten naar bestemmingen in het Middellandse Zeegebied.

De eerste elektrische toestellen zouden ergens tussen 2025 en 2030 moeten vertrekken, aldus een woordvoerder van Schiphol tegen ANP. Naar welke bestemmingen die toestellen dan gaan, hangt af van de technologie op dat moment. Het is niet de bedoeling dat er in Limburg straks vluchten worden overgenomen van Schiphol zelf, zegt de woordvoerder.

Moederbedrijf meerdere luchthavens

De Schiphol Group steekt niet alleen 4,2 miljoen euro in MAA steekt, maar stort ook 800.000 euro in een omgevingsfonds, waaraan ook overheid en bedrijfsleven deelnemen.

De Schiphol Group heeft aandelen in meerdere Nederlandse luchthavens, zoals Eindhoven Airport. Daarnaast is de groep het moederbedrijf van Schiphol, Rotterdam The Hague Airport en Lelystad Airport.