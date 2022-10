Zoektocht op strand Terschelling naar lichamen vermiste jongen en man

"Professionals kunnen de stroming en het getij lezen en begrijpen hoe een en ander zich ontwikkelt," aldus de burgemeester. "De zoekactie is niet kleinschalig, dat gebeurt met alle inzet die mogelijk is." Boven water wordt nog gezocht met een politiehelikopter.

De hulpdiensten op Terschelling zoeken op het strand naar de lichamen van de twee mensen die worden vermist sinds de aanvaring vanochtend voor de kust van het Waddeneiland. Dat zei burgemeester Van de Pol van Terschelling op een persconferentie in het gemeentehuis in Harlingen.

Wat gebeurde er precies tijdens de aanvaring? Lees het in deze reconstructie .

Volgens burgemeester Van de Pol zijn de families van de doden en vermisten op de hoogte gebracht. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De burgemeester zei alleen dat ze zouden gaan werken op het eiland.

De directeur van het bedrijf Friso Bouwgroep uit Sneek zei vandaag dat drie opvarenden van de watertaxi medewerkers van zijn bedrijf zijn. Een van hen had zijn zoontje meegenomen, zeer waarschijnlijk de jongen die wordt vermist. Ook waren er drie personeelsleden van een onderaannemer van Friso Bouwgroep aan boord.

Zwarte dag

De burgemeester spreekt van een vreselijke dag voor de Terschellingers. "Er zijn emoties van verdriet en rouw op het eiland. Het is een hele zwarte dag, het is verschrikkelijk wat er is gebeurd."

De aanvaring gebeurde rond 07.15 uur in een geul bij het Waddeneiland. De oorzaak is nog niet bekend, die wordt onderzocht door de politie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid.