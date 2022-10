Zoeken naar lichamen bij Terschelling is gestopt

Hulpdiensten zijn gestopt met zoeken naar de twee vermisten bij Terschelling. De twee zaten op een watertaxi die hen vanochtend vanuit Harlingen naar het eiland bracht. De boot kwam in aanvaring met een snelle ferry van rederij Doeksen, die onderweg was naar Harlingen.

Tot aan het einde van de middag is nog met een politiehelikopter boven zee gezocht, maar die zoekactie is gestaakt. Het water is ongeveer 12 graden. Hulpdiensten gaan ervan uit dat de drenkelingen zijn omgekomen.

Stroming en getij

Op een persconferentie aan het einde van de middag zei burgemeester Caroline van der Pol dat er wordt gekeken waar de lichamen aan zouden kunnen spoelen. "Professionals kunnen de stroming en het getij lezen en begrijpen hoe een en ander zich ontwikkelt." Maar een woordvoerder van de veiligheidsregio stelt nu dat het toch lastig is om vast te stellen waar de lichamen terecht zouden kunnen komen.

De twee mensen die worden vermist zijn een volwassen man en een kind van 12. Vanochtend werden al twee andere slachtoffers van de aanvaring geborgen. Bij de aanvaring raakten nog eens vier mensen gewond. Ze werden uit het water gered door een hulpschip. Alle slachtoffers zaten aan boord van de watertaxi.